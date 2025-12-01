FOIRE AU GRAS DE BELPECH Belpech

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Avis à tous les gourmets !

Les Jeunes Agriculteurs de l’Aude, la mairie, le comité des fêtes et le comité des foires vous donnent rendez-vous à Belpech les samedi 13 et dimanche 14 décembre pour la 48ème édition de la grande Foire au Gras.

avenue Charles de Gaulle Belpech 11420 Aude Occitanie +33 4 68 60 60 15 associations@belpech.fr

English :

Attention all gourmets!

The Jeunes Agriculteurs de l’Aude, the town council, the comité des fêtes and the comité des foires invite you to Belpech on Saturday December 13 and Sunday December 14 for the 48th edition of the Foire au Gras.

German :

Hinweis an alle Feinschmecker!

Die Jeunes Agriculteurs de l’Aude, die Stadtverwaltung, das Festkomitee und der Messeausschuss laden Sie am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember nach Belpech ein, um die 48. große Foire au Gras zu veranstalten.

Italiano :

Attenzione a tutti i buongustai!

I Jeunes Agriculteurs de l’Aude, il Comune, il Comitato delle feste e il Comitato delle feste vi invitano a Belpech sabato 13 e domenica 14 dicembre per la 48ª edizione della Foire au Gras.

Espanol :

¡Atención a todos los gourmets!

Los Jeunes Agriculteurs de l’Aude, el ayuntamiento, el comité des fêtes y el comité des foires le invitan a Belpech el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre para la 48ª edición de la Foire au Gras.

