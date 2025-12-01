FOIRE AU GRAS DE BELPECH Belpech

FOIRE AU GRAS DE BELPECH Belpech dimanche 14 décembre 2025.

FOIRE AU GRAS DE BELPECH

avenue Charles de Gaulle Belpech Aude

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Avis à tous les gourmets !

Les Jeunes Agriculteurs de l’Aude, la mairie, le comité des fêtes et le comité des foires vous donnent rendez-vous à Belpech les samedi 13 et dimanche 14 décembre pour la 49ème édition de la grande Foire au Gras.

Au programme le dimanche 14 décembre

Animations gratuites toute la journée marché de produits du terroir de 8h à 17h, buvette, stand manger Audois …

– de 8h à 12h marché au gras des producteurs locaux à la salle polyvalente

– à 10h remise des prix du concours départemental de foie gras

– à 10h30 défilé de la confrérie des Fins Gourmets

– à 11h intronisations à la confrérie

– à 11h30 remise du Trophée Verdale

– à 13h repas du terroir autour du canard et spectacle (28€ par personne, 14€ pour les enfants de 6 à 12 ans) à la salle polyvalente (sur inscription).

avenue Charles de Gaulle Belpech 11420 Aude Occitanie +33 4 68 60 60 15 associations@belpech.fr

English :

Attention all gourmets!

The Jeunes Agriculteurs de l’Aude, the town council, the comité des fêtes and the comité des foires invite you to Belpech on Saturday December 13 and Sunday December 14 for the 49th edition of the Foire au Gras.

On the program for Sunday December 14:

Free entertainment all day: local produce market from 8am to 5pm, refreshments, Eat Audois stand…

– from 8am to 12pm: local producers’ fat market in the Salle Polyvalente

– 10am: awards ceremony for the departmental foie gras competition

– 10:30 am: parade of the Fins Gourmets brotherhood

– 11 a.m.: Brotherhood inductions

– 11:30 am: presentation of the Verdale Trophy

– 1 p.m.: local meal around duck and show (28? per person, 14? for children aged 6 to 12) at the salle polyvalente (registration required).

German :

Hinweis an alle Feinschmecker!

Die Jeunes Agriculteurs de l’Aude, die Stadtverwaltung, das Festkomitee und der Messeausschuss laden Sie am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember nach Belpech ein, um die 49. große Foire au Gras zu veranstalten.

Das Programm am Sonntag, den 14. Dezember

Kostenlose Animationen den ganzen Tag über: Markt mit regionalen Produkten von 8 bis 17 Uhr, Getränkestand, Stand manger Audois …

– von 8 bis 12 Uhr: Fettmarkt der lokalen Erzeuger in der Mehrzweckhalle

– um 10 Uhr: Preisverleihung des Stopfleberwettbewerbs des Departements

– um 10.30 Uhr: Umzug der Bruderschaft Fins Gourmets

– um 11 Uhr: Inthronisationen in die Bruderschaft

– um 11.30 Uhr: Verleihung der Trophäe Verdale

– 13 Uhr: Regionales Essen rund um die Ente und Show (28? pro Person, 14? für Kinder von 6 bis 12 Jahren) in der Mehrzweckhalle (auf Anmeldung).

Italiano :

Attenzione a tutti i buongustai!

I Jeunes Agriculteurs de l’Aude, il municipio, il comitato delle feste e il comitato delle feste vi invitano a Belpech sabato 13 e domenica 14 dicembre per la 49ª edizione della Foire au Gras.

In programma per domenica 14 dicembre:

Animazione gratuita per tutto il giorno: mercato dei prodotti locali dalle 8.00 alle 17.00, punto di ristoro, stand Eat Audois …

– dalle 8.00 alle 12.00: mercato dei grassi dei produttori locali nella Salle Polyvalente

– ore 10: premiazione del concorso dipartimentale di foie gras

– ore 10.30: sfilata della confraternita dei Fins Gourmets

– ore 11.00: introduzione nella confraternita

– 11.30: Presentazione del Trofeo Verdale

– ore 13.00: pasto locale intorno all’anatra e spettacolo (28 euro a persona, 14 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni) presso la Salle Polyvalente (iscrizione obbligatoria).

Espanol :

¡Atención a todos los gourmets!

Los Jeunes Agriculteurs de l’Aude, el ayuntamiento, el comité des fêtes y el comité des foires le invitan a Belpech el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre para la 49ª edición de la Foire au Gras.

En el programa del domingo 14 de diciembre:

Animación gratuita durante todo el día: mercado de productos locales de 8.00 a 17.00 h, puesto de refrescos, puesto Come Audois …

– de 8.00 a 12.00 h: mercado de grasa de los productores locales en la Sala Polivalente

– a las 10 h: entrega de premios del concurso departamental de foie gras

– a las 10.30 h: desfile de la cofradía Fins Gourmets

– 11.00 h: ingreso en la cofradía

– 11.30 h: entrega del Trofeo Verdale

– 13.00 h: comida local en torno al pato y espectáculo (28 euros por persona, 14 euros para niños de 6 a 12 años) en la Salle Polyvalente (inscripción obligatoria).

