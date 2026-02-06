Foire au gras et aux délices de Sadirac Place Fouragnan Sadirac

Foire au gras et aux délices de Sadirac

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Comme chaque année, le Comité des fêtes de Sadirac vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la gourmandise et du savoir-faire local. De nombreux producteurs de qualité seront présents pour vous faire découvrir leurs meilleurs produits, partager leur passion et leur savoir-faire. .

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 62 29 infomairie@sadirac.fr

