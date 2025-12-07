FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES Thuir
FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES Thuir dimanche 7 décembre 2025.
FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES
Place de la République Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
La foire au gras de Thuir:
#Où? Place de la République à Thuir.
#Quand ? Le Dimanche 1er Décembre toute la journée.
.
Place de la République Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 19 00 41
English :
La foire au gras de Thuir:
#Where? Place de la République in Thuir.
#When? Sunday December 1st, all day long.
L’événement FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES Thuir a été mis à jour le 2025-12-02 par OTI ASPRES-THUIR