FOIRE AU GRAS ET MARCHÉ GOURMAND Castelnaudary

FOIRE AU GRAS ET MARCHÉ GOURMAND Castelnaudary dimanche 7 décembre 2025.

FOIRE AU GRAS ET MARCHÉ GOURMAND

Avenue Maréchal Leclerc Castelnaudary Aude

Début : 2025-12-07 07:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Comme les années précédentes, retrouvez de très nombreux producteurs et éleveurs de volailles du département et des départements voisins.

Le matin, la foire se déroulera dès 9h au Gymnase Pierre de Coubertin. Après avoir fait quelques achats pour préparer vos fêtes de fin d’année, un repas vous sera proposé à la Halle aux Grains.

Vous pourrez profiter également tout au long de cette journée d’un marché gourmand et artisanal qui auront lieu sur la contre-allée Cours de la République.

Avenue Maréchal Leclerc Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73

English :

As in previous years, you’ll find a host of poultry producers and breeders from the département and neighbouring departments.

In the morning, the fair will take place from 9am at the Gymnase Pierre de Coubertin. After some shopping to prepare for the festive season, a meal will be served at the Halle aux Grains.

Throughout the day, there will also be a gourmet and craft market on the Cours de la République.

German :

Wie in den vergangenen Jahren finden Sie auch diesmal wieder sehr viele Geflügelproduzenten und -züchter aus dem Departement und den benachbarten Departements.

Am Morgen findet die Messe ab 9 Uhr im Gymnasium Pierre de Coubertin statt. Nachdem Sie einige Einkäufe getätigt haben, um Ihre Weihnachtsfeiertage vorzubereiten, wird Ihnen in der Halle aux Grains ein Essen angeboten.

Sie können den ganzen Tag über auch von einem Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt profitieren, der auf der Gegengerade Cours de la République stattfindet.

Italiano :

Come negli anni precedenti, saranno presenti numerosi produttori e allevatori di pollame del dipartimento e dei dipartimenti limitrofi.

Al mattino, la fiera si svolgerà a partire dalle 9 presso il Gymnase Pierre de Coubertin. Dopo un po’ di shopping per prepararsi alle festività, verrà servito un pasto alla Halle aux Grains.

Per tutta la giornata, inoltre, si potrà assistere a un mercato gastronomico e artigianale nel Cours de la République.

Espanol :

Como en años anteriores, acudirán numerosos productores y criadores de aves de corral del departamento y de los departamentos vecinos.

Por la mañana, la feria tendrá lugar a partir de las 9 h en la Gymnase Pierre de Coubertin. Tras unas compras para preparar las fiestas, se servirá una comida en la Halle aux Grains.

A lo largo del día, también podrá disfrutar de un mercado gastronómico y artesanal en el Cours de la République.

L’événement FOIRE AU GRAS ET MARCHÉ GOURMAND Castelnaudary a été mis à jour le 2025-10-08 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT