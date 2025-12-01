Foire au gras et produits régionaux Le Blanc

Foire au gras et produits régionaux Le Blanc dimanche 14 décembre 2025.

Parc des expositions Le Blanc Indre

Dimanche 2025-12-14 08:00:00

2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

De nombreux producteurs seront présents pour préparer vos fêtes de fin d’années avec des produits de qualité. Canards, fois gras, escargots, miel, confitures, huîtres, chocolats, fromages, vins, champagnes, liqueurs et autres produits de bouche.

Parc des expositions Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

English :

Many producers will be present to prepare your festive season with quality products. Ducks, fois gras, ostriches, snails, honey, jams, oysters, chocolates, cheeses, wines, champagnes, liqueurs and other mouth-watering products.

German :

Zahlreiche Produzenten werden anwesend sein, um Ihre Weihnachtsfeiertage mit hochwertigen Produkten vorzubereiten. Enten, Foie gras, Strauße, Schnecken, Honig, Marmeladen, Austern, Schokolade, Käse, Wein, Champagner, Liköre und andere Delikatessen.

Italiano :

Molti produttori saranno presenti per preparare le vostre feste con prodotti di qualità. Anatre, foie gras, struzzi, lumache, miele, marmellate, ostriche, cioccolatini, formaggi, vini, champagne, liquori e altri prodotti alimentari.

Espanol :

Muchos productores estarán presentes para preparar su temporada festiva con productos de calidad. Patos, foie gras, avestruces, caracoles, miel, mermeladas, ostras, chocolates, quesos, vinos, champanes, licores y otros productos alimentarios.

