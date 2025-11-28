FOIRE AU GRAS Route de Toulouse Montesquieu-Volvestre
Route de Toulouse MAISON PATIGNAC Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Foire au gras, promo le 28 et 29 Novembre 2025
Organisée par Maison Patignac .
Route de Toulouse MAISON PATIGNAC Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 36 08
English :
Foire au gras, promo November 28 and 29, 2025
German :
Fettmesse, Promo am 28. und 29. November 2025
Italiano :
Foire au gras, promo il 28 e 29 novembre 2025
Espanol :
Foire au gras, promoción los días 28 y 29 de noviembre de 2025
L’événement FOIRE AU GRAS Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2025-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE