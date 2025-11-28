FOIRE AU GRAS Route de Toulouse Montesquieu-Volvestre

FOIRE AU GRAS

Route de Toulouse MAISON PATIGNAC Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28

Foire au gras, promo le 28 et 29 Novembre 2025

Organisée par Maison Patignac .

Route de Toulouse MAISON PATIGNAC Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 36 08

English :

Foire au gras, promo November 28 and 29, 2025

German :

Fettmesse, Promo am 28. und 29. November 2025

Italiano :

Foire au gras, promo il 28 e 29 novembre 2025

Espanol :

Foire au gras, promoción los días 28 y 29 de noviembre de 2025

L’événement FOIRE AU GRAS Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2025-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE