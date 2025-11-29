FOIRE AU GRAS Paraza

FOIRE AU GRAS Paraza samedi 29 novembre 2025.

FOIRE AU GRAS

Paraza Aude

Début : 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

11ème foire aux gras !

Marqué par des exposants pour tous les goûts, en plus des exposants habituels.

M. BATIGNE, producteur, vous propose le menu suivant, Salade Cassoulet Dessert Vin Café 20€ le repas. Réservation obligatoire, attention places limitées.

Paraza 11200 Aude Occitanie +33 6 41 31 75 92

English :

11th Foire aux gras!

Marked by exhibitors for all tastes, in addition to the usual exhibitors.

M. BATIGNE, producer, proposes the following menu, Salad Cassoulet Dessert Wine Coffee: 20? per meal. Reservations essential, places are limited.

German :

11. fette Messe!

Geprägt von Ausstellern für jeden Geschmack, zusätzlich zu den üblichen Ausstellern.

Der Produzent M. BATIGNE schlägt Ihnen folgendes Menü vor: Salat Cassoulet Dessert Wein Kaffee: 20? pro Mahlzeit. Reservierung erforderlich, Achtung: begrenzte Plätze.

Italiano :

11a Foire aux gras!

Con espositori per tutti i gusti, oltre ai consueti espositori.

M. BATIGNE, produttore, propone il seguente menu, Insalata Cassoulet Dessert Vino Caffè: 20? a pasto. Prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Espanol :

¡11ª Foire aux gras!

Con expositores para todos los gustos, además de los expositores habituales.

M. BATIGNE, productor, propone el siguiente menú, Ensalada Cassoulet Postre Vino Café: 20? por comida. Imprescindible reservar, las plazas son limitadas.

