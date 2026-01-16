FOIRE AU GRAS PATIGNAC MAISON PATIGNAC Montesquieu-Volvestre

FOIRE AU GRAS PATIGNAC

MAISON PATIGNAC 53 Route de Toulouse Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

2026-02-06

Commandez vos produits locaux à la maison Patignac

organisé par la maison Patignac .

English :

Order local products from Patignac

