FOIRE AU GRAS PATIGNAC MAISON PATIGNAC Montesquieu-Volvestre vendredi 6 février 2026.
MAISON PATIGNAC 53 Route de Toulouse Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-07 18:30:00
2026-02-06
Commandez vos produits locaux à la maison Patignac
organisé par la maison Patignac .
MAISON PATIGNAC 53 Route de Toulouse Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 36 08 contact@patignac.com
English :
Order local products from Patignac
L’événement FOIRE AU GRAS PATIGNAC Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE