FOIRE AU GRAS

Puilaurens Aude

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

De 9h à 19h dans la salle polyvalente au pied du viaduc.

Foire au gras, délices et cadeaux de Noël.

Producteurs, artisans, commerçants.

Le canard, le porc et les produits dérivés, marché des produits de terroir, produits artisanaux.

Vin chaud et châtaignes grillées toute la journée.

A partir de 12h Menu foire à 18 €

Cassoulet dessert boissons comprises, sur réservation.

A 16h arrivée du Père Noël.

Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 6 08 24 28 46 ocd2@wanadoo.fr

English :

From 9am to 7pm in the multi-purpose hall at the foot of the viaduct.

Christmas fat, delicacies and gifts fair.

Producers, craftsmen, retailers.

Duck, pork and by-products, local produce market, crafts.

Mulled wine and roasted chestnuts all day.

From 12pm Fair menu at 18 ?

Cassoulet dessert drinks included, on reservation.

At 4pm arrival of Santa Claus.

