FOIRE AU GRAS Rieux-Minervois

FOIRE AU GRAS Rieux-Minervois samedi 20 décembre 2025.

FOIRE AU GRAS

Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 08:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

31ème édition de la foire au gras de Rieux-Minervois, à l’initiative de la municipalité et de la chambre d’agriculture de l’Aude. Vente de fois gras et dégustation, volailles…

Animations tout au long de la journée marché de créateurs, théâtre, chants de Noël, goûter, animation musicale…

Rendez-vous à la Salle Polyvalente Foire au gras à partir de 8h30.

Démonstrations de découpe de canards à 11h et inauguration de la foire et tirage de la tombola à 11h30.

Aussi ne manquez pas Place de la Mairie Les étoiles de Rieux.

.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15 secretariat@rieuxminervois.fr

English :

31st edition of the Rieux-Minervois fat fair, organized by the municipality and the Aude Chamber of Agriculture. Sale and tasting of fois gras, poultry…

Entertainment throughout the day: designer market, theater, Christmas carols, snacks, musical entertainment…

Meet at the Salle Polyvalente: Foire au gras from 8:30 am.

Duck-cutting demonstrations at 11 a.m. and inauguration of the fair and raffle at 11.30 a.m.

And don’t miss Place de la Mairie: Les étoiles de Rieux.

German :

31. Ausgabe der Fettausstellung in Rieux-Minervois, die auf Initiative der Gemeinde und der Landwirtschaftskammer des Departements Aude veranstaltet wird. Verkauf von fois gras und Verkostung, Geflügel…

Animationen den ganzen Tag über: Markt der Kunsthandwerker, Theater, Weihnachtslieder, Imbiss, musikalische Unterhaltung…

Treffpunkt in der Salle Polyvalente Foire au gras (Fettmarkt) ab 8.30 Uhr.

Vorführungen zum Zerlegen von Enten um 11 Uhr und Eröffnung der Messe und Ziehung der Tombola um 11:30 Uhr.

Verpassen Sie auch nicht den Place de la Mairie: Les étoiles de Rieux.

Italiano :

31a edizione della fiera del grasso di Rieux-Minervois, organizzata dal comune e dalla Camera dell’Agricoltura dell’Aude. Vendita e degustazione di foie gras, pollame…

Intrattenimento durante tutta la giornata: mercato di design, teatro, canti natalizi, tè pomeridiano, intrattenimento musicale…

Appuntamento alla Salle Polyvalente: Fiera del grasso dalle 8.30.

Dimostrazioni di taglio delle anatre alle 11.00 e apertura della fiera e della lotteria alle 11.30.

Da non perdere anche Place de la Mairie: Les étoiles de Rieux.

Espanol :

31ª edición de la feria de la grasa de Rieux-Minervois, organizada por el ayuntamiento y la Cámara de Agricultura del Aude. Venta y degustación de foie gras, aves de corral…

Animaciones durante todo el día: mercado de diseño, teatro, villancicos, merienda, animaciones musicales…

Cita en la Sala Polivalente: Feria del Graso a partir de las 8.30 h.

Demostraciones de corte de pato a las 11h y apertura de la feria y tómbola a las 11h30.

No se pierda tampoco la Place de la Mairie: Les étoiles de Rieux.

L’événement FOIRE AU GRAS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2025-10-22 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT