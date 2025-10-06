Foire au gras Salle Raymond Poulidor Sainte-Feyre
Foire au gras Salle Raymond Poulidor Sainte-Feyre dimanche 14 décembre 2025.
Foire au gras
Salle Raymond Poulidor Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Foire réunissant de nombreux exposants autour des fêtes de fin d’année (vente de foie gras, viande, noix, confitures, vins et spiritueux, légumes etc ainsi que du linge de maison, créations diverses)
Entrée gratuite .
Salle Raymond Poulidor Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 49 75 80 saintefeyreanimation@gmail.com
English : Foire au gras
German : Foire au gras
Italiano :
Espanol : Foire au gras
L’événement Foire au gras Sainte-Feyre a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Grand Guéret