Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne
Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne jeudi 23 avril 2026.
Foire au Jambon de Bayonne
Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Concours du meilleur jambon fermier au Carreau des Halles
Le jury, composé de maîtres charcutiers et de représentants de la Confrérie du Jambon de Bayonne, testent les jambons au moyen d’une fine sonde en buis ou péroné de cheval. Les jambons sont jugés sur les trois critères suivants la coupe, le temps de séchage et l’odeur.
Inauguration officielle de la 562e Foire au jambon de Bayonne à l’Esplanade Roland-Barthes
Pelote basque main nue au Trinquet Saint-André
Transfert en musique des jambons bayonnables du Carreau des Halles vers l’esplanade Roland-Barthes.
Remise des prix du concours du meilleur jambon fermier et vente aux enchères du jambon primé. .
Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
English : Foire au Jambon de Bayonne
German : Foire au Jambon de Bayonne
Italiano :
Espanol : Foire au Jambon de Bayonne
L’événement Foire au Jambon de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Bayonne