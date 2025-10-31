Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne

Foire au Jambon de Bayonne

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Concours du meilleur jambon fermier au Carreau des Halles

Le jury, composé de maîtres charcutiers et de représentants de la Confrérie du Jambon de Bayonne, testent les jambons au moyen d’une fine sonde en buis ou péroné de cheval. Les jambons sont jugés sur les trois critères suivants la coupe, le temps de séchage et l’odeur.

Inauguration officielle de la 562e Foire au jambon de Bayonne à l’Esplanade Roland-Barthes

Pelote basque main nue au Trinquet Saint-André

Transfert en musique des jambons bayonnables du Carreau des Halles vers l’esplanade Roland-Barthes.

Remise des prix du concours du meilleur jambon fermier et vente aux enchères du jambon primé. .

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

