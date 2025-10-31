Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne
Foire au Jambon de Bayonne
Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Chaque année à l’occasion de cette fête populaire et familiale, des exposants locaux mettent en valeur un savoir-faire traditionnel à travers une agriculture et un élevage soucieux de la qualité de leurs productions et de la préservation de l’environnement.
Au programme de ce jour:
Le cochon, du courtil à l’assiette, Rue Pelletier
Atelier de découpe et de transformation du cochon animé par les apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques, dégustation de la txistorra au jambon de Bayonne ! .
Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
