Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne

Foire au Jambon de Bayonne

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Chaque année à l’occasion de cette fête populaire et familiale, des exposants locaux mettent en valeur un savoir-faire traditionnel à travers une agriculture et un élevage soucieux de la qualité de leurs productions et de la préservation de l’environnement.

Au programme de ce jour:

Le cochon, du courtil à l’assiette, Rue Pelletier

Atelier de découpe et de transformation du cochon animé par les apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques, dégustation de la txistorra au jambon de Bayonne ! .

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

