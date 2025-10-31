Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne

Foire au Jambon de Bayonne

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Marché traditionnel, Allée des Platanes

Concours d’omelettes au Jambon de Bayonne avec les associations bayonnaises à l’Esplanade Roland-Barthes

Finale de l’Open de pelote basque main nue au Trinquet Saint-André

64e Chapitre de la Confrérie du Jambon de Bayonne intronisations des nouveaux membres à la Maison des Associations, défilé de la Confrérie et de ses invités à travers les rues de la ville et visite des stands des charcutiers salaisonniers sur la Foire. .

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Foire au Jambon de Bayonne

German : Foire au Jambon de Bayonne

Italiano :

Espanol : Foire au Jambon de Bayonne

