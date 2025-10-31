Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne
Foire au Jambon de Bayonne Esplanade Roland-Barthes Bayonne samedi 25 avril 2026.
Foire au Jambon de Bayonne
Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Marché traditionnel, Allée des Platanes
Concours d’omelettes au Jambon de Bayonne avec les associations bayonnaises à l’Esplanade Roland-Barthes
Finale de l’Open de pelote basque main nue au Trinquet Saint-André
64e Chapitre de la Confrérie du Jambon de Bayonne intronisations des nouveaux membres à la Maison des Associations, défilé de la Confrérie et de ses invités à travers les rues de la ville et visite des stands des charcutiers salaisonniers sur la Foire. .
Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
English : Foire au Jambon de Bayonne
German : Foire au Jambon de Bayonne
Italiano :
Espanol : Foire au Jambon de Bayonne
L’événement Foire au Jambon de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Bayonne