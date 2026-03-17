Foire au jambon

Marché et parvis des Halles de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:00:00

fin : 2026-04-02 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Au programme

> 35 commerçants proposant produits charcutiers et spécialités régionales

> Ambiance festive avec musique et animations tout au long de la journée

> Présence de brocanteurs, antiquaires et bouquinistes sous la verrière des Halles



Sur place

> Espace de restauration partagé

> Foodtrucks pour déjeuner et profiter pleinement de l’événement



Organisée par la Ville de Troyes, en partenariat avec l’Association d’animation et de promotion des commerçants du marché des Halles, la Foire au jambon est un rendez-vous convivial à ne pas manquer !



Une belle occasion de flâner, goûter et partager un moment gourmand au cœur de la ville. .

Marché et parvis des Halles de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Foire au jambon Troyes a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne