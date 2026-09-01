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AGENDA · La Chapelle-Aubareil

Foire au jardin La Chapelle-Aubareil

dimanche 13 septembre 2026 · La Chapelle-Aubareil

Foire au jardin La Chapelle-Aubareil

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
24290 La Chapelle-Aubareil
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

La Chapelle-Aubareil

Foire au jardin

Le bourg La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

8h-17h plantes, artisanat, gastronomie, vide grenier, voitures aniciennes, balade à poneys. Tombola. Repas sur réservation (12,50€). Buvette et restauration
Au programme
Plantes artisanat gastronomie
Vide grenier
Balades à poneys
Exposition de voitures anciennes

Repas sur réservation (12,5€) Grillades frites

Grande tombola 1er lot un vol en montgolfière

Buvette -restauration   .

Le bourg La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 02 22 40 

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English : Foire au jardin

8 a.m.–5 p.m.: Plants, crafts, gourmet food, yard sale, vintage cars, pony rides. Raffle. Meals by reservation (12.50?). Refreshments and food available

L’événement Foire au jardin La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère