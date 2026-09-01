Informations pratiques

La Chapelle-Aubareil

Foire au jardin

Le bourg La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

8h-17h plantes, artisanat, gastronomie, vide grenier, voitures aniciennes, balade à poneys. Tombola. Repas sur réservation (12,50€). Buvette et restauration

Au programme

Plantes artisanat gastronomie

Vide grenier

Balades à poneys

Exposition de voitures anciennes

Repas sur réservation (12,5€) Grillades frites

Grande tombola 1er lot un vol en montgolfière

Buvette -restauration .

Le bourg La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 02 22 40

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English : Foire au jardin

8 a.m.–5 p.m.: Plants, crafts, gourmet food, yard sale, vintage cars, pony rides. Raffle. Meals by reservation (12.50?). Refreshments and food available

L’événement Foire au jardin La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère