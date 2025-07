Foire au Pays de la Tarte Tatin Lamotte-Beuvron

À l’occasion de la 28ème Foire au Pays de la Tarte Tatin le Comité des Fêtes en partenariat avec Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron et la ville de Lamotte-Beuvron vous proposent un week-end d’exception les 13 et 14 septembre 2025.

Au programme du samedi foire (de 10h00 à 21h30), exposition de véhicules de collection, concours de tarte Tatin Amateurs, hommage aux sœurs Tatin, concours d’éplucheurs de pommes et concerts des Vagabonds (Rockabilly, Yéyé) et d’Anthony Fraysse (Pop Rock).

Dimanche, on se donne rendez-vous devant la Maison Tatin pour un défilé d’inauguration en fanfare dès 10h30, puis vous retrouverez les exposants, le vide-grenier, le concours mondial de la meilleure tarte Tatin présidé par Christophe Hay et un concert de Six Ways (reprise Rock). .

Chemin de Maisonfort Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 12 31 67 comitedesfeteslb41600@gmail.com

English :

The 28th Foire au Pays de la Tarte Tatin, organized by the Comité des Fêtes in partnership with Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron and the municipality, takes place on the weekend of September 13 and 14, 2025.

German :

Die 28. Foire au Pays de la Tarte Tatin, die vom Festkomitee in Partnerschaft mit Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron und der Stadtverwaltung organisiert wird, findet am Wochenende des 13. und 14. September 2025 statt.

Italiano :

La 28a Foire au Pays de la Tarte Tatin, organizzata dal Comité des Fêtes in collaborazione con Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron e il Comune, si svolge nel fine settimana del 13 e 14 settembre 2025.

Espanol :

La 28ª Foire au Pays de la Tarte Tatin, organizada por el Comité des Fêtes en colaboración con Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron y el municipio, se celebra el fin de semana del 13 y 14 de septiembre de 2025.

