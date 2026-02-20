Foire aux Ânes Moyaux

Foire aux Ânes

Depuis son origine, l’événement a lieu à Moyaux, bourgade typique du Pays d’Auge.

Le cadre de la foire est pittoresque Les ânes et les stands s’installent sur la place centrale, que des maisons à pan de bois entourent. Une église dotée d’un clocher curieusement incliné domine les airs.

Un animateur, portant l’habit traditionnel normand, parcourt la place pour présenter les différentes animations. Plusieurs concours ponctuent la journée. Des jurys (parfois très jeunes) votent pour les plus beaux ânons, les plus beaux ânes de race, les plus belles photos… Avant les remises de prix en fin de journée, les animaux défilent dans le village. Plusieurs animations comme des balades contées, danses normandes, conférences et promenades à dos d’âne rythment la journée.

En dépit des sollicitations la commune de Moyaux s’est attachée à conserver la spécificité de la foire ce n’est pas une foire généraliste ou le concessionnaire automobile voisine avec le vendeur d’article ménagers. Les animations et les exposants tournent tous autour de l’âne et de la ruralité.

Roi de la manifestation, l’animal aux longues oreilles y est vu dans toutes ses dimensions.

La manifestation se veut également pédagogique, elle entend apporter des conseils d’élevage à celles et ceux qui voudraient acquérir un âne.

Enfin, parce que c’est une foire, la dimension commerciale ne doit pas être oubliée. Il est en effet possible d’acheter et de vendre des ânes. Parallèlement les visiteurs peuvent parcourir un marché fermier, la Normandie ne manquant pas de produit du terroir qui éveillent les papilles…

En résumé, la foire aux ânes de Moyaux est une manifestation qui s’attache à conserver une identité reconnue pour sa convivialité, elle vise à rassembler en a même lieu toutes les générations, de l’enfant heureux de caresser les ânes aux plus anciens, nostalgiques de la vie d’autrefois… .

