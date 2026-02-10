Foire aux antiquités & à la brocante Barjac
Foire aux antiquités & à la brocante Barjac jeudi 2 avril 2026.
Foire aux antiquités & à la brocante
Place Charles Guynet Barjac Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-02 09:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-02
104ème édition de la Foire aux antiquités & à la brocante.
Place Charles Guynet Barjac 30430 Gard Occitanie +33 4 66 24 53 44
English : Foire aux antiquités & à la brocante
104th edition of the Antiques & Brocante Fair.
L’événement Foire aux antiquités & à la brocante Barjac a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Cèze Cévennes