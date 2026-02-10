Foire aux antiquités & à la brocante

Place Charles Guynet Barjac Gard

Début : Vendredi 2026-04-02 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

2026-04-02

104ème édition de la Foire aux antiquités & à la brocante.

Place Charles Guynet Barjac 30430 Gard Occitanie +33 4 66 24 53 44

English : Foire aux antiquités & à la brocante

104th edition of the Antiques & Brocante Fair.

L’événement Foire aux antiquités & à la brocante Barjac a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Cèze Cévennes