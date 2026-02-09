Foire aux arbres Arcisses

Foire aux arbres

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Organisée par l’association Festiv’Halle, en partenariat avec l’association des croqueurs de pommes, vous y trouverez tout ce qu’il faut pour votre jardin arbres, arbres fruitiers, petites plantes, fleurs…

Petite restauration sur place et quelques producteurs alimentaires locaux seront présents.

Foire aux arbres

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 27 66 96

English :

Organized by the Festiv’Halle association, in partnership with the association des croqueurs de pommes, you’ll find everything you need for your garden: trees, fruit trees, small plants, flowers…

There will also be a snack bar and a number of local food producers.

