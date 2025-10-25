Foire aux arbres Beuzeville

Foire aux arbres Beuzeville samedi 25 octobre 2025.

Foire aux arbres

Place de la République Beuzeville Eure

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Venez fêter l’automne avec la Foire aux arbres de Beuzeville !

Venez fêter l’automne avec la Foire aux arbres de Beuzeville. Nombreuses variétés d’arbres et de fleurs. De multiples exposants seront présents avec diverses variétés d’arbres. .

Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Foire aux arbres

Come and celebrate autumn with the Beuzeville Tree Fair!

German :

Feiern Sie den Herbst mit der Foire aux arbres in Beuzeville!

Italiano :

Venite a festeggiare l’autunno con la Fiera degli alberi di Beuzeville!

Espanol :

¡Venga a celebrar el otoño con la Feria del Árbol de Beuzeville!

