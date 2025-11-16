Foire aux arbres Buchy
Foire aux arbres Buchy dimanche 16 novembre 2025.
Foire aux arbres
Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Avant de démarrer la période de Noël, retrouvez la foire aux arbres édition 2025 dans le centre-bourg de Buchy dimanche 16 novembre 2025.
Retrouvez également sous les halles ce jour là brocante de jardin, Marché artisanal, produits gourmands. .
Place du Général de Gaulle Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 78 98 comitedesfetesdebuchy@gmail.com
