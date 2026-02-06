Foire aux arbres et plantes à Vire Normandie VIRE Vire Normandie

Foire aux arbres et plantes à Vire Normandie

VIRE Place du Champ de Foire Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Nouvelle édition de la foire aux arbres et plantes pépiniéristes, paysagistes et horticulteurs présentent arbres et végétaux, déco, jardin ainsi que de la motoculture. Ils seront présents pour ces 2 jours pour prodiguer leurs conseils.

Nouvelle édition de la foire aux arbres et plantes pépiniéristes, paysagistes et horticulteurs présentent arbres et végétaux, déco, jardin ainsi que de la motoculture. Ils seront présents pour ces 2 jours pour prodiguer leurs conseils. .

VIRE Place du Champ de Foire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux arbres et plantes à Vire Normandie

Another edition of the tree fair, with nurserymen, landscapers and horticulturists presenting fruit trees, plants and flowers, as well as motorcycles. They’ll be on hand to offer their advice over the 2 days.

L’événement Foire aux arbres et plantes à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-02-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie