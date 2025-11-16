Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire aux Arbres Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge dimanche 16 novembre 2025.

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Programme à venir
Champ de Foire Avenue Alcide Beauvais Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 50 52  loisirsstgenis17@yahoo.fr

English :

Programme to come

German :

Programm in Kürze

Italiano :

Il prossimo programma

Espanol :

Próximo programa

L’événement Foire aux Arbres Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-03-21 par Offices de Tourisme de Jonzac