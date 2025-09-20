Foire aux bestiaux Arreau

Foire aux bestiaux Arreau samedi 20 septembre 2025.

Foire aux bestiaux

ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20 08:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Foire aux bestiaux au pre commun d’Arreau

Programme

8h30 accueil et casse-croute des éleveurs

Installation des producteurs

A partir de 9h Marché de producteurs locaux et artisanaux

A partir de 10h Vente et achat de bétail

12h30 Apéritif et repas sur le champ de foire

RESTAURATION

Menu à 22€

Charcuterie de porc noir gascon du Louron (pâté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)

Cochon de porc noir à la broche et pommes de terre du jardin persillade

Fromage du pays et confiture maison

Tourte

Menu à 25€

Charcuterie

Entrecôte et gratin dauphinois

Fromage

Croustade aux pommes

Réservations auprès de la mairie d’Arreau avant le 17 septembre au 05 62 40 75 60

ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

English :

Cattle fair at the pre commun d’Arreau

Program

8:30 am welcome and snack for breeders

Installation of producers

From 9 a.m. Local producers’ and crafts market

From 10am Sale and purchase of livestock

12:30 Aperitif and meal on the fairgrounds

RESTAURATION

Menu at 22?

Charcuterie from black Gascon pork from Louron (pâté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)

Spit-roasted piglet with parsley garden potatoes

Local cheese and homemade jam

Pie

Menu at 25?

Cold cuts

Entrecote and gratin dauphinois

Cheese

Apple crumble

For bookings, please contact Arreau town hall before September 17th on 05 62 40 75 60

German :

Viehmarkt im pre commun d’Arreau

Programm

8.30 Uhr Empfang und Imbiss der Züchter

Installation der Züchter

Ab 9 Uhr Markt mit lokalen Erzeugern und Kunsthandwerkern

Ab 10 Uhr Verkauf und Kauf von Vieh

12:30 Uhr Aperitif und Essen auf dem Festplatz

RESTAURATION

Menü für 22?

Wurstwaren vom schwarzen Gascogne-Schwein aus dem Louron (Pastete, Blutwurst, Coppa, Lomo, Rillettes, Ventrêche)

Schwein vom schwarzen Schwein am Spieß mit Petersilienkartoffeln aus dem Garten

Käse aus dem Land und hausgemachte Marmelade

Torte

Menü für 25?

Wurstwaren

Entrecôte und Dauphinois-Gratin

Käse

Apfel-Croustade

Reservierungen bei der Gemeindeverwaltung von Arreau vor dem 17. September unter 05 62 40 75 60

Italiano :

Fiera del bestiame al precomune d’Arreau

Programma

8.30 accoglienza e spuntino per gli allevatori

Installazione dei produttori

Dalle 9.00 Mercato dei produttori locali e dell’artigianato

Dalle ore 10 Vendita e acquisto di bestiame

12:30 Aperitivo e pasto in fiera

RISTORAZIONE

Menu alle 22?

Salumi di maiale nero di Guascogna di Louron (pâté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)

Maiale allo spiedo con patate al prezzemolo dell’orto

Formaggio locale e marmellata fatta in casa

Torta

Menu a 25?

Salumi

Costata e gratin dauphinois

Formaggio

Croccante di mele

Prenotazione obbligatoria presso il Comune di Arreau entro il 17 settembre al numero 05 62 40 75 60

Espanol :

Feria de ganado en el pre commun d’Arreau

Programa

8h30 Bienvenida y aperitivo para los ganaderos

Instalación de los productores

A partir de las 9h Mercado de productores locales y artesanos

A partir de las 10h Compraventa de ganado

12.30 h Aperitivo y comida en el recinto ferial

RESTAURACIÓN

Menú a las 22 h

Charcutería de cerdo negro de Gascuña de Louron (paté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)

Cerdo al asador con patatas al perejil de la huerta

Queso local y mermelada casera

Pastel

Menú a 25?

Embutidos

Filete de costilla y gratinado dauphinois

Queso

Crujiente de manzana

Las reservas deben hacerse en el Ayuntamiento de Arreau antes del 17 de septiembre en el 05 62 40 75 60

