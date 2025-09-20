Foire aux bestiaux Arreau
Foire aux bestiaux Arreau samedi 20 septembre 2025.
Foire aux bestiaux
ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 08:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Foire aux bestiaux au pre commun d’Arreau
Programme
8h30 accueil et casse-croute des éleveurs
Installation des producteurs
A partir de 9h Marché de producteurs locaux et artisanaux
A partir de 10h Vente et achat de bétail
12h30 Apéritif et repas sur le champ de foire
RESTAURATION
Menu à 22€
Charcuterie de porc noir gascon du Louron (pâté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)
Cochon de porc noir à la broche et pommes de terre du jardin persillade
Fromage du pays et confiture maison
Tourte
Menu à 25€
Charcuterie
Entrecôte et gratin dauphinois
Fromage
Croustade aux pommes
Réservations auprès de la mairie d’Arreau avant le 17 septembre au 05 62 40 75 60
.
ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
English :
Cattle fair at the pre commun d’Arreau
Program
8:30 am welcome and snack for breeders
Installation of producers
From 9 a.m. Local producers’ and crafts market
From 10am Sale and purchase of livestock
12:30 Aperitif and meal on the fairgrounds
RESTAURATION
Menu at 22?
Charcuterie from black Gascon pork from Louron (pâté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)
Spit-roasted piglet with parsley garden potatoes
Local cheese and homemade jam
Pie
Menu at 25?
Cold cuts
Entrecote and gratin dauphinois
Cheese
Apple crumble
For bookings, please contact Arreau town hall before September 17th on 05 62 40 75 60
German :
Viehmarkt im pre commun d’Arreau
Programm
8.30 Uhr Empfang und Imbiss der Züchter
Installation der Züchter
Ab 9 Uhr Markt mit lokalen Erzeugern und Kunsthandwerkern
Ab 10 Uhr Verkauf und Kauf von Vieh
12:30 Uhr Aperitif und Essen auf dem Festplatz
RESTAURATION
Menü für 22?
Wurstwaren vom schwarzen Gascogne-Schwein aus dem Louron (Pastete, Blutwurst, Coppa, Lomo, Rillettes, Ventrêche)
Schwein vom schwarzen Schwein am Spieß mit Petersilienkartoffeln aus dem Garten
Käse aus dem Land und hausgemachte Marmelade
Torte
Menü für 25?
Wurstwaren
Entrecôte und Dauphinois-Gratin
Käse
Apfel-Croustade
Reservierungen bei der Gemeindeverwaltung von Arreau vor dem 17. September unter 05 62 40 75 60
Italiano :
Fiera del bestiame al precomune d’Arreau
Programma
8.30 accoglienza e spuntino per gli allevatori
Installazione dei produttori
Dalle 9.00 Mercato dei produttori locali e dell’artigianato
Dalle ore 10 Vendita e acquisto di bestiame
12:30 Aperitivo e pasto in fiera
RISTORAZIONE
Menu alle 22?
Salumi di maiale nero di Guascogna di Louron (pâté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)
Maiale allo spiedo con patate al prezzemolo dell’orto
Formaggio locale e marmellata fatta in casa
Torta
Menu a 25?
Salumi
Costata e gratin dauphinois
Formaggio
Croccante di mele
Prenotazione obbligatoria presso il Comune di Arreau entro il 17 settembre al numero 05 62 40 75 60
Espanol :
Feria de ganado en el pre commun d’Arreau
Programa
8h30 Bienvenida y aperitivo para los ganaderos
Instalación de los productores
A partir de las 9h Mercado de productores locales y artesanos
A partir de las 10h Compraventa de ganado
12.30 h Aperitivo y comida en el recinto ferial
RESTAURACIÓN
Menú a las 22 h
Charcutería de cerdo negro de Gascuña de Louron (paté, boudin, coppa, lomo, rillettes, ventrêche)
Cerdo al asador con patatas al perejil de la huerta
Queso local y mermelada casera
Pastel
Menú a 25?
Embutidos
Filete de costilla y gratinado dauphinois
Queso
Crujiente de manzana
Las reservas deben hacerse en el Ayuntamiento de Arreau antes del 17 de septiembre en el 05 62 40 75 60
L’événement Foire aux bestiaux Arreau a été mis à jour le 2025-09-10 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65