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FOIRE AUX BESTIAUX DE MISSÈGRE Missègre

FOIRE AUX BESTIAUX DE MISSÈGRE Missègre

FOIRE AUX BESTIAUX DE MISSÈGRE Missègre samedi 29 août 2026.

Ville : 11580 Missègre

Département : Aude

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Missègre

FOIRE AUX BESTIAUX DE MISSÈGRE

Missègre Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Foire agricole avec prestation d’animaux, de matériel et de produits locaux. Animations pour enfants gratuites, démonstration de tonte , concours de chiens de troupeau, vente d’agneaux gras .
Restauration sur place de viande locale.
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Missègre 11580 Aude Occitanie +33 6 32 79 91 14  foiredemissegre@orange.fr

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English :

Agricultural fair featuring animals, equipment and local produce. Free children?s entertainment, shearing demonstration, herding dog competition, sale of fat lambs.
On-site catering of local meat.

L’événement FOIRE AUX BESTIAUX DE MISSÈGRE Missègre a été mis à jour le 2026-05-13 par