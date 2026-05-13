Missègre

FOIRE AUX BESTIAUX DE MISSÈGRE

Missègre Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Foire agricole avec prestation d’animaux, de matériel et de produits locaux. Animations pour enfants gratuites, démonstration de tonte , concours de chiens de troupeau, vente d’agneaux gras .

Restauration sur place de viande locale.

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Missègre 11580 Aude Occitanie +33 6 32 79 91 14 foiredemissegre@orange.fr

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English :

Agricultural fair featuring animals, equipment and local produce. Free children?s entertainment, shearing demonstration, herding dog competition, sale of fat lambs.

On-site catering of local meat.

L’événement FOIRE AUX BESTIAUX DE MISSÈGRE Missègre a été mis à jour le 2026-05-13 par