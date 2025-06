FOIRE AUX BESTIAUX Les Angles 6 juillet 2025 08:00

Pyrénées-Orientales

FOIRE AUX BESTIAUX Les Angles

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 19:30:00

2025-07-06

Grande Foire aux boeufs gras avec plus de 200 bêtes mises aux enchères. Animations musicales, repas, marché des producteurs… Parking inférieur des télécabines. …

Parking inférieur des télécabines

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales

English :

Big Fat Ox Fair with over 200 animals up for auction. Musical entertainment, meals, farmers’ market… Lower gondola parking lot. …

German :

Großer Markt für fette Ochsen mit mehr als 200 versteigerten Tieren. Musikalische Unterhaltung, Mahlzeiten, Bauernmarkt… Unterer Parkplatz der Seilbahnen. …

Italiano :

Fiera del Bue Grasso con oltre 200 animali all’asta. Intrattenimento musicale, pasti, mercato contadino… Parcheggio della gondola inferiore. …

Espanol :

Gran Feria del Buey Gordo con más de 200 animales a subasta. Animación musical, comidas, mercado de agricultores… Aparcamiento inferior de la góndola. …

