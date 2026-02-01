Foire aux Bestiaux Yerville
samedi 21 février 2026
Foire aux Bestiaux
Yerville Seine-Maritime
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
De 9h30 à 13h, le public est invité à découvrir le concours d’animaux de boucherie à Yerville, sur la place du marché. De nombreuses animations, accessibles à toute la famille, viendront rythmer la matinée (programme à venir).
À partir de 13h00, la remise des prix se déroulera à la salle de la mairie. .
Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 43 43
