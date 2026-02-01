Foire aux Bestiaux

Yerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

De 9h30 à 13h, le public est invité à découvrir le concours d’animaux de boucherie à Yerville, sur la place du marché. De nombreuses animations, accessibles à toute la famille, viendront rythmer la matinée (programme à venir).

À partir de 13h00, la remise des prix se déroulera à la salle de la mairie. .

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 43 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux Bestiaux

L’événement Foire aux Bestiaux Yerville a été mis à jour le 2026-02-10 par Communauté de communes Plateau de Caux