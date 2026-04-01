Foire aux biques de Bourgneuf-en-Mauges rue des acacias Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Foire aux biques de Bourgneuf-en-Mauges

rue des acacias BOURGNEUF-EN-MAUGES Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01

Découvrez la 54ème Foire aux Biques à Bourgneuf-en-Mauges les 30 avril et 1er mai ! Profitez de concerts pop-rock, d’un DJ set, d’un feu d’artifice et de défis insolites comme le lancer de haches ou les célèbres courses de biquettes. Une fête gratuite et ultra-festive à Mauges-sur-Loire.

Préparez-vous à vivre deux jours d’énergie pure, de sons pop-rock et de défis insolites ! Oubliez les idées reçues sur les fêtes de village cette année, la Foire aux Biques passe à la vitesse supérieure et vous réserve un programme survitaminé.

Votre soirée du 30 avril Vibration et fête dès 19h

Lancez vos festivités sous le grand chapiteau avec une programmation qui va vous faire bouger

-Vibrez en live Laissez-vous entraîner par l’énergie Pop-Rock de Fleuri Desert et l’ambiance survoltée du Folk Irlandais de The Bards of Sweeney.

-Admirez le show Levez les yeux pour un feu d’artifice magistral qui illuminera votre ciel.

-Dansez jusqu’au bout de la nuit Profitez du DJ set pour prolonger l’ambiance sur le dancefloor.

Votre journée du 1er mai Adrénaline et fun au programme

Dès l’aube, profitez d’une journée 100 % active

-Relevez le défi nature Choisissez votre itinéraire parmi 4 parcours de randonnée (9, 12, 17 ou 22 km) . Inscription de 7h30 à 10h30. (Participation de 5€/pers gratuit -12 ans)

-Testez votre adresse Initiez-vous au lancer de haches, au tir à l’arc ou défiez vos proches sur des jeux en bois géants.

-Vivez le show culte Ne manquez sous aucun prétexte les célèbres courses de biquettes ! Faites vos jeux, pariez sur votre favorite et tentez de remporter des lots exclusifs.

-Rythmez votre après-midi Laissez-vous porter par la fanfare Mac’Air Zic

Votre pause gourmande et locale besoin de recharger les batteries entre deux animations ? Vous trouverez tout le nécessaire sur place !

-Restaurez-vous Profitez du bar dynamique, des snacks rapides ou installez-vous pour un repas complet en salle.

L’entrée est GRATUITE et l’ambiance s’annonce contagieuse. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du printemps à Bourgneuf-en-Mauges dnas le Maine et Loire ! .

rue des acacias BOURGNEUF-EN-MAUGES Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdfbem@gmail.com

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English :

Discover the 54th Foire aux Biques in Bourgneuf-en-Mauges on April 30 and May 1! Enjoy pop-rock concerts, a DJ set, fireworks and unusual challenges such as axe throwing and the famous biquette races. A free, ultra-festive festival in Mauges-sur-Loire.

L’événement Foire aux biques de Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges