Foire aux boudin et aux pommes Diou dimanche 2 novembre 2025.

place du marché Diou Allier

Tarif : – – EUR

jusqu’à 12 ans

Foire au boudin et aux pommes

Stands, animations et expositions.

Snack et Buvette sur place

Vente de boudin et de jus de pommes démonstration pompiers

Animation enfants, nombreux stands

Artisanat local

place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 03 35 71 assograndir@gmail.com

English :

Black pudding and apple fair

Stalls, entertainment and exhibitions.

Snack bar and refreshments on site

Sale of black pudding and apple juice fire department demonstration

Children’s entertainment, numerous stands

Local crafts

German :

Markt mit Blutwurst und Äpfeln

Stände, Animationen und Ausstellungen.

Imbiss und Getränke vor Ort

Verkauf von Blutwurst und Apfelsaft Demonstration Feuerwehr

Kinderanimation, zahlreiche Stände

Lokales Kunsthandwerk

Italiano :

Fiera del sanguinaccio e delle mele

Bancarelle, intrattenimento e mostre.

Snack bar e rinfreschi in loco

Vendita di sanguinaccio e succo di mela Dimostrazione dei vigili del fuoco

Animazione per bambini, numerosi stand

Artigianato locale

Espanol :

Feria de la morcilla y la manzana

Puestos, animaciones y exposiciones.

Cafetería y refrescos in situ

Venta de morcilla y zumo de manzana Demostración de bomberos

Animación infantil, numerosos puestos

Artesanía local

