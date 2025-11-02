Foire aux boudin et aux pommes Diou
Foire aux boudin et aux pommes Diou dimanche 2 novembre 2025.
Foire aux boudin et aux pommes
place du marché Diou Allier
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Foire au boudin et aux pommes
Stands, animations et expositions.
Snack et Buvette sur place
Vente de boudin et de jus de pommes démonstration pompiers
Animation enfants, nombreux stands
Artisanat local
place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 03 35 71 assograndir@gmail.com
English :
Black pudding and apple fair
Stalls, entertainment and exhibitions.
Snack bar and refreshments on site
Sale of black pudding and apple juice fire department demonstration
Children’s entertainment, numerous stands
Local crafts
German :
Markt mit Blutwurst und Äpfeln
Stände, Animationen und Ausstellungen.
Imbiss und Getränke vor Ort
Verkauf von Blutwurst und Apfelsaft Demonstration Feuerwehr
Kinderanimation, zahlreiche Stände
Lokales Kunsthandwerk
Italiano :
Fiera del sanguinaccio e delle mele
Bancarelle, intrattenimento e mostre.
Snack bar e rinfreschi in loco
Vendita di sanguinaccio e succo di mela Dimostrazione dei vigili del fuoco
Animazione per bambini, numerosi stand
Artigianato locale
Espanol :
Feria de la morcilla y la manzana
Puestos, animaciones y exposiciones.
Cafetería y refrescos in situ
Venta de morcilla y zumo de manzana Demostración de bomberos
Animación infantil, numerosos puestos
Artesanía local
