Foire aux brochettes Nouans-les-Fontaines

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

2026-04-25

Annuelle foire aux brochettes. Marché de producteurs et artisans locaux.

Animation musicale assurée par la Fanfare de Nouans-les-Fontaines à 11h.

Spectacles pour enfants de 15h30 à 19h animés par le groupe ‘Rocky Bulle’.

Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 67 67 sin.nouans@gmail.com

Annual kebab fair. Market of local producers and craftsmen.

Musical entertainment by the Fanfare de Nouans-les-Fontaines at 11 am.

Children’s entertainment from 3.30pm to 7pm by the group ‘Rocky Bulle’.

