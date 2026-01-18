Foire aux brochettes Nouans-les-Fontaines
Foire aux brochettes Nouans-les-Fontaines samedi 25 avril 2026.
Foire aux brochettes
Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Annuelle foire aux brochettes. Marché de producteurs et artisans locaux.
Animation musicale assurée par la Fanfare de Nouans-les-Fontaines à 11h.
Spectacles pour enfants de 15h30 à 19h animés par le groupe ‘Rocky Bulle’.
Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 67 67 sin.nouans@gmail.com
English :
Annual kebab fair. Market of local producers and craftsmen.
Musical entertainment by the Fanfare de Nouans-les-Fontaines at 11 am.
Children’s entertainment from 3.30pm to 7pm by the group ‘Rocky Bulle’.
