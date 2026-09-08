Foire aux champignons de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu
jeudi 29 octobre 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Foire aux champignons de La Chaise-Dieu
Le bourg La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Traditionnelle foire aux champignons dès 7h : achat et vente de champignons secs, grand marché jusqu’à 13h. Tripes et champignons aux menus des restaurants locaux (pensez à réserver). A 18h : omelette aux champignons au jardin public
.
Le bourg La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 26 90 70
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English :
Traditional mushroom fair starting at 7 a.m.: buying and selling of dried mushrooms, large market open until 1 p.m. Tripe and mushrooms on the menus at local restaurants (be sure to make a reservation). At 6 p.m.: mushroom omelet in the public park
L’événement Foire aux champignons de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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