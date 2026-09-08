Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Foire aux champignons de La Chaise-Dieu

Le bourg La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Traditionnelle foire aux champignons dès 7h : achat et vente de champignons secs, grand marché jusqu’à 13h. Tripes et champignons aux menus des restaurants locaux (pensez à réserver). A 18h : omelette aux champignons au jardin public

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Le bourg La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 26 90 70

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English :

Traditional mushroom fair starting at 7 a.m.: buying and selling of dried mushrooms, large market open until 1 p.m. Tripe and mushrooms on the menus at local restaurants (be sure to make a reservation). At 6 p.m.: mushroom omelet in the public park

L’événement Foire aux champignons de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay