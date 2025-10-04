Foire aux chevaux Chaillac

Foire aux chevaux Chaillac samedi 4 octobre 2025.

Foire aux chevaux

Route de Tilly Chaillac Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Traditionnelle Foire aux Chevaux sur le Site de la Rochegaudon et concours ovins et bovins.

Comme chaque année, la foire aux chevaux est de retour à Chaillac !

L’événement débutera dès 6h00 avec un vide-greniers. Un grand marché artisanal et agricole viendra également animer cette journée.

Une randonnée pédestre et équestre accompagnée sera proposée, avec inscription gratuite sur place à partir de 8h30.

Présentation et vente de chevaux, ainsi que concours bovins (race Limousine) et ovins.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place le midi avec le repas traditionnel organisé par le Comité des Laboureurs 20 .

Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 74 26 chaillac.mairie@wanadoo.fr

English :

Traditional Horse Fair on the Rochegaudon site, with sheep and cattle competitions.

German :

Traditionelle Pferdemesse auf dem Gelände von La Rochegaudon und Schaf- und Rinderwettbewerbe.

Italiano :

Tradizionale fiera del cavallo sul sito di Rochegaudon e concorsi di ovini e bovini.

Espanol :

Feria tradicional del caballo en el recinto de Rochegaudon y concursos de ganado ovino y bovino.

L’événement Foire aux chevaux Chaillac a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Brenne