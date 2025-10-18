Foire aux chevaux de la Saint Luc LOURDES Lourdes

Foire aux chevaux de la Saint Luc LOURDES Lourdes samedi 18 octobre 2025.

Foire aux chevaux de la Saint Luc

LOURDES 4 rue d’Alger Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-18 07:00:00

fin : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

Jour de foire à Lourdes ! Comme traditionnellement le 18 octobre 2024, participez à la foire aux chevaux et ânes au foirail du Tydos.

Carrefour stratégique entre la plaine et les vallées, Lourdes est historiquement un point de rencontre pour les gens, les marchandise et, les animaux. Se tenant autrefois sur le place du Champ Commun qui était alors en dehors de la ville, la foire aux bestiaux se déroule désormais au foirail du Tydos.

La traditionnelle Foire aux chevaux de la Saint-Luc aura lieu le samedi 18 octobre 2025 au Foirail du Tydos de 7 h à 14 h.

Exposition d’équidés, bovins, ovins, caprins ;

Stand de restauration ;

Stands en lien avec le secteur équestre sellerie, coutellerie…

Les admissions des animaux ont lieu de 5h à 10h. Le service de pesée ne sera pas assuré.

Renseignements au: 05 62 42 54 57

LOURDES 4 rue d’Alger Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 65 65

English :

Fair day in Lourdes! As traditionally on October 18, 2024, take part in the horse and donkey fair at the Tydos fairground.

A strategic crossroads between the plains and the valleys, Lourdes has historically been a meeting point for people, goods and animals. Once held on the Place du Champ Commun outside the town, the livestock fair now takes place at the Tydos foirail.

The traditional Foire aux chevaux de la Saint-Luc will take place on Saturday, October 18, 2025 at the Foirail du Tydos from 7 a.m. to 2 p.m.

Equine, bovine, ovine and caprine exhibits;

Catering stand;

Equestrian-related stands: saddlery, cutlery?

Animals are admitted from 5am to 10am. Weighing service will not be provided.

For further information: 05 62 42 54 57

German :

Tag des Jahrmarkts in Lourdes! Wie traditionell am 18. Oktober 2024 nehmen Sie an der Pferde- und Eselsmesse auf dem Foirail du Tydos teil.

Als strategischer Knotenpunkt zwischen der Ebene und den Tälern ist Lourdes seit jeher ein Treffpunkt für Menschen, Waren und Tiere. Früher fand der Viehmarkt auf dem Place du Champ Commun statt, der damals außerhalb der Stadt lag.

Die traditionelle Foire aux chevaux de la Saint-Luc findet am Samstag, den 18. Oktober 2025, von 7.00 bis 14.00 Uhr auf dem Foirail du Tydos statt.

Ausstellung von Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen;

Imbissstand ;

Stände im Zusammenhang mit dem Pferdesektor: Sattlerei, Besteck?

Die Tiere werden von 5.00 bis 10.00 Uhr eingelassen. Der Wiegedienst wird nicht angeboten.

Informationen unter: 05 62 42 54 57

Italiano :

Giornata di fiera a Lourdes! Come da tradizione, il 18 ottobre 2024, partecipate alla fiera dei cavalli e degli asini presso il luna park Tydos.

Crocevia strategico tra la pianura e le valli, Lourdes è stata storicamente un punto di incontro tra persone, merci e animali. Un tempo si svolgeva in Place du Champ Commun, fuori città, mentre oggi la fiera del bestiame si tiene presso la fattoria Tydos.

La tradizionale Foire aux chevaux de la Saint-Luc si svolgerà sabato 18 ottobre 2025 presso il Foirail du Tydos dalle ore 7 alle 14.

Esposizione di cavalli, bovini, pecore e capre;

Stand di ristorazione;

Stand legati al settore equestre: selleria, posateria, ecc

Gli animali sono ammessi dalle 5.00 alle 10.00. Non è previsto il servizio di pesatura.

Per ulteriori informazioni: 05 62 42 54 57

Espanol :

Día de feria en Lourdes Como es tradición, el 18 de octubre de 2024, participe en la feria de caballos y burros en el recinto ferial de Tydos.

Encrucijada estratégica entre la llanura y los valles, Lourdes ha sido históricamente un punto de encuentro de personas, mercancías y animales. Antaño se celebraba en la Place du Champ Commun, a las afueras de la ciudad, pero actualmente la feria de ganado se celebra en la granja Tydos.

La tradicional Foire aux chevaux de la Saint-Luc tendrá lugar el sábado 18 de octubre de 2025 en el Foirail du Tydos de 7:00 a 14:00 horas.

Exposición de caballos, bovinos, ovinos y caprinos;

Stand de restauración;

Puestos relacionados con el sector ecuestre: guarnicionería, cuchillería, etc

El horario de admisión de animales es de 5.00 a 10.00 horas. No habrá servicio de pesaje.

Para más información: 05 62 42 54 57

