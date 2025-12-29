Foire aux chevaux et marché artisanal Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Foire aux chevaux et marché artisanal

Dimanche 8 mars 2026 de 8h à 18h.

Annulé ou fermé. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

[ANNULÉ] Comme il est de tradition la foire aux chevaux de Fontvieille organisée par l’association des Cavaliers du moulin ouvre la saison de ce type manifestation en pays d’Arles. Marché artisanal.

ÉVÉNEMENT ANNULÉ EN RAISON DE LA MÉTÉO



Comme il est de tradition la foire aux chevaux de Fontvieille organisée par l’association des Cavaliers du moulin ouvre la saison de ce type manifestation en pays d’Arles. Marché artisanal. Animations équestres aux arènes Gratuit. Petite restauration sur place et tombola .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 20 41 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[CANCELLED] As is tradition, the Fontvieille horse fair organised by the Cavaliers du Moulin association opens the season for this type of event in the Arles region. Flea market and craft market. Equestrian entertainment in the arena Free admission

L’événement Foire aux chevaux et marché artisanal Fontvieille a été mis à jour le 2025-12-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles