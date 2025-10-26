Foire aux chevaux Lurcy-Lévis

Foire aux chevaux Lurcy-Lévis dimanche 26 octobre 2025.

Foire aux chevaux

Place du champs de Foire Lurcy-Lévis Allier

Début : 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-27

2025-10-26

Deux jours de festivités autour de la nature et du monde équestre ! Randonnée pédestre, VTT et équestre, puis grande foire aux chevaux avec marché du terroir, artisanat, animations et concours. Ambiance conviviale garantie !

Place du champs de Foire Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 84 45

English :

Two days of nature and equestrian festivities! Hiking, mountain biking and horseback riding, followed by a large horse fair with local market, crafts, entertainment and competitions. A friendly atmosphere guaranteed!

German :

Zwei Tage voller Feierlichkeiten rund um die Natur und die Welt der Pferde! Wanderungen, Mountainbiketouren und Reitausflüge, dann eine große Pferdemesse mit regionalem Markt, Kunsthandwerk, Unterhaltung und Wettbewerben. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Due giorni di natura e feste equestri! Escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo, seguite da una grande fiera equestre con mercato locale, artigianato, intrattenimento e concorsi. Un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

Dos días de naturaleza y fiesta ecuestre Senderismo, bicicleta de montaña y paseos a caballo, seguidos de una gran feria ecuestre con mercado local, artesanía, animaciones y concursos. Ambiente agradable garantizado

