FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Marché de producteurs

Exposition d’animaux de la ferme

Jeux, danse catalane

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

English :

KID FAIR

Farmers’ market

Exhibition of farm animals

Games, Catalan dance

