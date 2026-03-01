FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Marché de producteurs
Exposition d’animaux de la ferme
Jeux, danse catalane
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
English :
KID FAIR
Farmers’ market
Exhibition of farm animals
Games, Catalan dance
L’événement FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-03-03 par BIT DE ARLES SUR TECH