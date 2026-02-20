Foire aux collections et brocante du Lion’s Club Saint-Dizier 2000

Salle des fêtes de Marnaval Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Tout public

17 ème édition. .

Salle des fêtes de Marnaval Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 21 74 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire aux collections et brocante du Lion’s Club Saint-Dizier 2000 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne