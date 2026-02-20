Foire aux collections et brocante du Lion’s Club Saint-Dizier 2000 Saint-Dizier
Foire aux collections et brocante du Lion’s Club Saint-Dizier 2000 Saint-Dizier dimanche 1 mars 2026.
Foire aux collections et brocante du Lion’s Club Saint-Dizier 2000
Salle des fêtes de Marnaval Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Tout public
17 ème édition. .
Salle des fêtes de Marnaval Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 21 74 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Foire aux collections et brocante du Lion’s Club Saint-Dizier 2000 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne