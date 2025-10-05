Foire aux Courges 32ème édition Salle des fêtes Pédernec

Salle des fêtes 5 Place de l’Église Pédernec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

La Foire aux Courges de Pédernec revient pour sa 32ème édition ! Présence de nombreux stands de producteurs et productrices bio, artisans et artisanes et associations. Au programme dès 10h00 ouverture des stands ; dès 12h30 repas bio, bar, crêpes ; dans l’après-midi animations enfants, balades en calèche, stand compostage, atelier calebasses, concert conférence de Jérôme Désigaud, paysan-luthier. .

Salle des fêtes 5 Place de l’Église Pédernec 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 17 79

