Foire aux Courges 32ème édition Salle des fêtes Pédernec dimanche 5 octobre 2025.
Salle des fêtes 5 Place de l’Église Pédernec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
La Foire aux Courges de Pédernec revient pour sa 32ème édition ! Présence de nombreux stands de producteurs et productrices bio, artisans et artisanes et associations. Au programme dès 10h00 ouverture des stands ; dès 12h30 repas bio, bar, crêpes ; dans l’après-midi animations enfants, balades en calèche, stand compostage, atelier calebasses, concert conférence de Jérôme Désigaud, paysan-luthier. .
Salle des fêtes 5 Place de l’Église Pédernec 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 17 79
