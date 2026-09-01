Foire aux croûtes et à la brocante Saint-Lô
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Foire aux croûtes et à la brocante
Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous le 20 septembre prochain dans la cour du haras de Saint-Lô pour la 41e foire aux croûtes et brocante organisée par le Rotary club de Saint-Lô.
62 artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs oeuvres.
Rôtisserie, crêpes, confitures, pâtisseries, fringues, bouquins.
Exposition de toiles sur le thème « Les transports du futur » réalisées par une trentaine de classes saint-loises .
Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 63 13 01 22
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English : Foire aux croûtes et à la brocante
L’événement Foire aux croûtes et à la brocante Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô
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