Informations pratiques

Saint-Lô

Foire aux croûtes et à la brocante

Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous le 20 septembre prochain dans la cour du haras de Saint-Lô pour la 41e foire aux croûtes et brocante organisée par le Rotary club de Saint-Lô.

62 artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs oeuvres.

Rôtisserie, crêpes, confitures, pâtisseries, fringues, bouquins.

Exposition de toiles sur le thème « Les transports du futur » réalisées par une trentaine de classes saint-loises .

Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 63 13 01 22

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English : Foire aux croûtes et à la brocante

L’événement Foire aux croûtes et à la brocante Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô