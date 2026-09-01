UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Lô

Foire aux croûtes et à la brocante Saint-Lô

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Lô

Foire aux croûtes et à la brocante Saint-Lô

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue du Maréchal Juin
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Foire aux croûtes et à la brocante

Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rendez-vous le 20 septembre prochain dans la cour du haras de Saint-Lô pour la 41e foire aux croûtes et brocante organisée par le Rotary club de Saint-Lô.

62 artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs oeuvres.
Rôtisserie, crêpes, confitures, pâtisseries, fringues, bouquins.
Exposition de toiles sur le thème « Les transports du futur » réalisées par une trentaine de classes saint-loises   .

Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 63 13 01 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux croûtes et à la brocante

L’événement Foire aux croûtes et à la brocante Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô

À voir aussi à Saint-Lô (Manche)