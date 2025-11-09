Foire aux décorations de Noël Pont de l’Arc Aix-en-Provence

Foire aux décorations de Noël

Dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 13h. Pont de l’Arc 2 rue Pascale Fieschi Bât A2 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un événement inédit une foire aux décorations de Noël d’occasion pour promouvoir l’économie circulaire. Pour la première fois, le Comité d’Intérêt de Quartier (CIQ) du Pont-de-l’Arc organise une foire aux décorations de Noël d’occasion.

L’avenue Fortunée Ferrini se transformera en marché de la seconde main dédié aux fêtes de fin d’année guirlandes, boules, crèches, sapins réutilisables, accessoires lumineux… Une opération inédite à Aix-en-Provence, placée sous le signe de la réutilisation et du petit prix.



Le dispositif est simple des stands de 2 mètres seront installés tout le long de l’avenue, permettant aux habitants de vendre ou acheter des décorations. Inscription gratuite mais obligatoire (places limitées).



Objectifs:

● Encourager le réemploi et réduire les déchets liés aux fêtes

● Offrir une solution économique et locale pour préparer Noël

● Créer un rendez-vous de quartier convivial et responsable. .

Pont de l’Arc 2 rue Pascale Fieschi Bât A2 Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A first-of-its-kind event: a second-hand Christmas decorations fair to promote the circular economy. For the first time, the Comité d?Intérêt de Quartier (CIQ) du Pont-de-l?Arc is organizing a second-hand Christmas decorations fair.

German :

Eine neuartige Veranstaltung: ein Markt für gebrauchte Weihnachtsdekorationen, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Zum ersten Mal organisiert das Comité d’Intérêt de Quartier (CIQ) du Pont-de-l’Arc einen Markt für gebrauchte Weihnachtsdekoration.

Italiano :

Un evento unico nel suo genere: una fiera di decorazioni natalizie di seconda mano per promuovere l’economia circolare. Per la prima volta, il Comité d’Intérêt de Quartier (CIQ) du Pont-de-l’Arc organizza una fiera di decorazioni natalizie di seconda mano.

Espanol :

Un acontecimiento inédito: una feria de adornos navideños de segunda mano para promover la economía circular. Por primera vez, el Comité d’Intérêt de Quartier (CIQ) du Pont-de-l’Arc organiza una feria de adornos navideños de segunda mano.

