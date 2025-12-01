Foire aux délices et artisanat d’art Monségur

La halle de Monségur vous invite à une journée festive remplie de saveurs et de créativité ! Retrouvez des produits du terroir canards gras, foies frais, porc noir, charcuterie, miel, chocolats, vins de Bordeaux et Armagnac. Découvrez l’artisanat local avec céramiques, bijoux, bougies, et articles de Noël. Profitez des animations démonstration de découpe, manège, jeux en bois, fontaine à chocolat, et musique live par la classe de jazz. Restauration sur place et buvette associative pour agrémenter cette journée conviviale. .

Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 60 12 foireauxdelices33580@gmail.com

