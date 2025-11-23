Foire aux disques Blumeray
Foire aux disques Blumeray dimanche 23 novembre 2025.
Foire aux disques
Salle des fêtes Blumeray Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Tout public
Vinyles, CD et pépites à dénicher + buvette & petite resto sur place .
Salle des fêtes Blumeray 52110 Haute-Marne Grand Est blumerayajb@gmail.com
