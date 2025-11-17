Foire aux disques Eglise Saint-Nicolas Caen

Foire aux disques

Eglise Saint-Nicolas 23 Rue Saint-Nicolas Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 09:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Mass productions organise une foire aux disques dans l’église Saint-Nicolas. Une grande foire qui rassemble des dizaines d’exposants, particuliers ou professionnels. Des dizaines de milliers de disques, vinyles et CD, tous formats, tous styles, toutes époques et pour tous les budgets !

massprod@massprod.com

English : Foire aux disques

Mass productions organizes a record fair in the Saint-Nicolas church. A huge fair bringing together dozens of exhibitors, both private and professional. Tens of thousands of records, vinyls and CDs, in all formats, styles, eras and budgets!

German : Foire aux disques

Mass productions organisiert eine Schallplattenmesse in der St.-Nikolaus-Kirche. Eine große Messe mit Dutzenden von Ausstellern, Privatpersonen und Fachleuten. Zehntausende von Schallplatten, Vinyl und CDs, alle Formate, alle Stile, alle Epochen und für jedes Budget!

Italiano :

Mass productions organizza una fiera del disco nella chiesa di Saint-Nicolas. Si tratta di una fiera enorme con decine di espositori, sia privati che professionisti. Decine di migliaia di dischi, vinili e CD in tutti i formati, stili, epoche e budget!

Espanol :

Mass productions organiza una feria del disco en la iglesia de Saint-Nicolas. Se trata de una gran feria con decenas de expositores, tanto particulares como profesionales. Decenas de miles de discos, vinilos y CD de todos los formatos, estilos, épocas y presupuestos

