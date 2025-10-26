Foire aux disques Rue Travot Cholet

Foire aux disques Rue Travot Cholet dimanche 26 octobre 2025.

Foire aux disques

Rue Travot Médiathèque Elie Chamard Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-10-26 09:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Vente de documents audios, dont de nombreux disques vinyles proposée par des disquaires professionnels et des collectionneurs locaux. .

Rue Travot Médiathèque Elie Chamard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 67 mediation@choletagglomeration.fr

