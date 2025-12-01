Foire aux disques salle Jules Verne Douarnenez

Foire aux disques salle Jules Verne Douarnenez dimanche 21 décembre 2025.

Foire aux disques

salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez Finistère

Début : 2025-12-21 08:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Le rendez-vous des chineurs de vinyles et de BD. .

salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 10 07

