Foire aux disques Halle Martenot Rennes

Tarif plein: 2,50€

80 exposants venant de toute la France, pour tous les styles et pour tous les budgets ! Retrouvez des disques, des CD, des vinyles… Une restauration est prévue sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-02T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T18:00:00.000+01:00

Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine