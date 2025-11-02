Foire aux disques Halle Martenot Rennes
Foire aux disques Halle Martenot Rennes dimanche 2 novembre 2025.
Foire aux disques Halle Martenot Rennes Dimanche 2 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 2,50€
80 exposants venant de toute la France, pour tous les styles et pour tous les budgets ! Retrouvez des disques, des CD, des vinyles… Une restauration est prévue sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-02T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-02T18:00:00.000+01:00
Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine