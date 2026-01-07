Foire aux disques Mulhouse

Foire aux disques

11 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

La 4e Foire Aux Disques de Mulhouse à Motoco est organisée par l’association locale Art Populaire Et Réjouissance Organisée . Pour les amateurs de vinyles 33 et 45 tours, CD et cassettes audio tous styles, rock, punk, jazz, rap, pop, mais aussi la synth-pop, la noise, le free-jazz et l’expérimental … Neuf et occasion ! Sur 500 mètres carrée plus de 40 stands tenus par des professionnels et des particuliers. Salle chauffée de plein pied, parking, buvette.

Plongez dans l’univers du vinyle et des formats musicaux avec une sélection variée de 33 et 45 tours, CD et cassettes audio. Tous les styles sont au rendez-vous rock, punk, jazz, rap, pop, mais aussi synth-pop, noise, free-jazz et expérimental. Que vous cherchiez du neuf ou de l’occasion, vous trouverez de quoi enrichir votre collection.

Sur un espace de 500 m², près de 40 stands vous attendent, animés par des professionnels et des passionnés. Parmi eux, Le DéTours , situé Cour des Maréchaux, ainsi que Médiapop Records, label emblématique de Mulhouse, qui proposera également une sélection de livres spécialisés. Les Productions de l’Impossible, label associatif indépendant de Montbéliard, seront aussi de la partie.

Les disquaires sont à l’honneur, avec Locked Grooves (Strasbourg), Rock In Store (Cernay), ainsi que des exposants venus d’Allemagne et de Suisse. Vous y découvrirez des collectors, des rééditions, et des bacs à soldes avec des prix imbattables. Une occasion unique de chiner des pépites et d’échanger avec d’autres passionnés de musique et de culture pop. .

11 rue des Brodeuses Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 09 96 60 convention.motoco@gmail.com

The 4th Foire Aux Disques de Mulhouse à Motoco is organized by the local association Art Populaire Et Réjouissance Organisée . For fans of 33 and 45 rpm vinyl records, CDs and audio cassettes in all styles: rock, punk, jazz, rap, pop, but also synth-pop, noise, free-jazz and experimental? New and used! More than 40 professional and private stands spread over 500 square meters. Heated open-air hall, parking, refreshment bar.

