Foire aux disques Espace culturel Armorica Plouguerneau

Organisée par Légende FM.

Passionnés de musique et de bande dessinée, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! La foire aux disques vous invite à chiner vinyles, cassettes, CD, DVD et BD auprès d’une vingtaine d’exposants, professionnels ou amateurs. Une belle occasion de compléter votre collection, de retrouver des pépites oubliées ou simplement de partager votre passion.

Dans une ambiance conviviale, laissez-vous porter par la nostalgie des grands tubes et l’univers captivant de la BD. Profitez-en pour échanger autour de vos trouvailles, faire une pause gourmande à la buvette ou savourer une crêpe ! .

